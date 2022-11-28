美股科技股25日回檔整理，台股28日開低收低，外資反手賣超且轉為匯出，拖累新台幣貶回31元，未能站穩30元價位，上演股匯雙殺，終場收在31.012元兌1美元，貶值1.07角，為近一個半月最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量10.59億美元。

外匯交易員指出，消費性電子產品因暴風雪天候重創，市場觀望黑色星期五銷售表現的結果，美股科技股帶頭殺，但聯準會（Fed）放緩升息的支撐，25日四大指數除道瓊收高，三大指數均挫，台股除受美股科技股連動，更因九合一大選執政黨慘敗效應，28日護國神山台積電領跌，最後大跌221點至14,556點，新台幣也同步轉貶。

外匯交易員認為，近來股匯市一波大反攻，累積漲多獲利了結部位，就在美股及選舉結果的反應下，連外資也縮手，賣超台股107億元並匯出，新台幣也無法站穩30元價位，盤中最多重貶1.16角。後續市場利多及利空消息交錯，有待進一步消化，及月底出口商拋匯需求進場，提供新台幣一定的支撐，預料短線應是維持區間整理格局居多。