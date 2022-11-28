台股於九合一大選後首日交易，加權指數大跌221點，不過，美時（1795）、東哥遊艇（8478）、高力（8996）等3檔上市股，以及立端（6245）、虎門科技（6791）及進典（6843）等3檔上櫃股，合計6檔上市櫃股股價創上市櫃來新高。

生技展即將於12月1日登場，今（28）日生技股整體表現相對強勢，生技股美時（1795）股價收在246.5元小漲0.41％；東哥遊艇受惠於12月1日起室外免戴口罩等解封題材的利多激勵，以334.5元大漲4.53％作收；電動車概念股的高力近來股價強勢表態，連2個月拉出長紅棒，股價收164元上漲1.55％，10月大漲11.43％，12月再強漲四成以上。

至於上櫃的網通設備股立端，前三季每股獲利（EPS）5.79元，超越去年全年的4.65元，今天收在88元上漲1.03％；此外，虎門科技及進典二檔，則是近日剛上櫃股，股價仍在蜜月期。