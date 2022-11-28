第四季初台股逆風，大盤一度跌破萬三大關，不過投資人看好後市仍逆勢加碼，帶動主動式操作的台股基金10月整體處於淨申購狀態，其中更有13檔超金額超過1億元，且多是各家招牌基金。其中，復華、元大投信各有3檔入榜最多，統一亦有兩檔入列，表現最為突出。

台股第四季以來至10月底止，持續受美國升息、電子業庫存調整影響，行情震盪走低，並一度回測萬三大關，累計大盤跌幅超過3成，市場悲觀情緒濃厚。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，從大盤位置及評價觀察，2022年預估台股本益比已降至不到9倍，來到2005～2006年美國聯準會升息循環末段的低水位之下，顯示台股跌勢已達到一定程度的滿足點。

不過，自11月初美國公布CPI顯示通膨降溫後，多頭氣氛再起，資金大舉回流風險性資產，帶動台股明顯反彈。

復華數位經濟基金經理人陳彥安指出，目前台股技術面短期均線呈現多頭排列，預期台股在財報利空測試後，搭配技術面低檔背離、美國聯準會升息近尾聲，有望延續股市評價面修復行情，惟因應市場不確定性，建議透過定時定額分批低接台股基金以分散波動風險。