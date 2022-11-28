來自烏克蘭的女星瑞莎(Larisa)2015年嫁給台灣老公，2019年取得中華民國身分證，致力於推廣台灣韻律體操，成立「瑞星韻律體操協會」。今（28日）傳出捷報，由她領軍的4位選手從南韓帶回6面金牌、5面銀牌、1面銅牌，佳績相當振奮人心。

瑞莎今（28日）傍晚在臉書捎來好消息，原來瑞星韻律體操帶著4位選手飛去韓國參加2022 The Fairy Korea國際賽，分別在徒手、球、彩帶、棒、棍棒取得6金、5銀、1銅的佳績，瑞莎感性地表示：「最開心看到小朋友們成長，回台灣後想要更努力加油，下次挑戰更大的比賽！」同時感謝大家的支持，承諾會繼續奮鬥。

消息傳回台灣後，大批網友都感到與有榮焉，紛紛留言：「每個小朋友都很棒，辛苦大家了」、「每一面獎牌都是得來不易，感謝妳們為國爭光」、「遇到對的老師果然不一樣」、「謝謝瑞莎」。

從3歲開始訓練藝術體操的瑞莎，近年積極地培育台灣體操選手，經常帶隊征戰國際賽事， 8月才在馬來西亞Vivace 1st International Cup拿下10面金牌、7面銀牌、5面銅牌，以及最大獎「Best RG Club！最佳俱樂部獎」，擊敗香港、英國、大陸、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯和馬來西亞等地的百名選手，這次在韓國賽事再創佳績，把台灣體操發揚光大。