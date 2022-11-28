在職場中每個人都扮演著不同的角色，命理網站「星座巫師」分享，獅子座、摩羯座、處女座最適合當主管，他們擁有強大的領導能力和工作能力，面對難題都能順利解決，並凝聚團隊的向心力，順利幫公司賺大錢。

▎獅子座

獅子座個性強勢，不管面對生活還是工作都有勇往直前的精神，尤其是在工作中制定的目標，他們都能出色地完成，因為在執行的過程中，獅子座會自我督促，遇到棘手的問題也能知難而上，始終保持熱情、盡自己最大的努力，除此之外他們也能夠帶領團隊、產生凝聚力，自然是主管的不二人選。

▎摩羯座

摩羯座本身就是工作狂，務實的個性和上進心，成為他們奮鬥拚搏的動力，雖然他們表面上看起來不愛爭搶，但內心始終擁有堅定的信念。此外，摩羯座也有很強的領導能力，面對難題時總能想方設法解決，做事情有始有終的態度，再加上力求完美的精神，讓和他們一起工作的人都會非常有安全感。

▎處女座

處女座心思細膩、做事嚴謹，細微的觀察力讓他們可以察覺到別人發現不了的小細節，而在工作中的處女座，也能根據觀察力、分析力，準確捕捉到「敵人」的弱點並想出對策。處女座對待工作的強大掌控力，讓他們很容易成為老闆賞識的人才，且是個可以帶領公司走向成功、賺大把鈔票的優秀主管。