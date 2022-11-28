中央流行疫情指揮中心今(28日)宣布，12月1日起放寬戴口罩規定，室外可不戴口罩，室內則開放逐桌敬酒等情形。媒體人謝寒冰今(28日)在《大新聞大爆卦》節目直批，有的情況要戴、有的情況不用戴，為何搞得這麼複雜？只是還想要拿著雞毛當令箭，繼續用防疫太上條例整人而已。

中央流行疫情指揮中心今(28日)宣布，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，室外取消應全程佩戴口罩規定，室內如運動、唱歌、拍照等情況可不戴，也開放逐桌敬酒，但非符合例外情況仍須戴口罩。

「今天防疫指揮中心宣布了，規定了一個非常詭異的規定，就是口罩(放寬)規定。」謝寒冰說，他說室外可以不用戴，但是室內呢？要看場合，「比如說我們現在這樣上節目，以後就可以不用戴囉！」可是下了節目要立刻戴起來，因為你在室內。

謝寒冰指出，然後吃飯的時候不用戴，吃完飯要趕快把它戴起來，才能夠離開。與此同時又開放可以逐桌敬酒，「這到底是在幹什麼啊？是怎樣？有酒精消毒殺菌，所以敬酒的時候不會感染？所以這到底什麼東西，我真的搞不懂！」

「為什麼要搞得這麼複雜，沒有人搞得清楚你想要幹什麼？」謝寒冰質疑，為什麼不爽爽快快，如果真的認為現在疫情還很危險，那就叫大家繼續戴口罩。如果真的認為疫情已經可以放鬆了，那就不要戴口罩。為什麼有的要、有的不要，這個要、那個不要？

謝寒冰強調，拍照的時候可以不要，講話的時候可以不要，可是其他的時候又要戴起來，這到底在幹什麼？所以真的搞不懂這些人，是故意要去整人嗎？還是整人為快樂之本？真的拜託這些爛防疫指揮官，台灣的醫護人員都很優秀，「就是你們這群人最爛！拜託你們趕快滾吧，不要再搞什麼防疫指揮中心了，你們根本不夠資格，只是還想要拿著雞毛當令箭，繼續用這些防疫的太上條例來負責整人而已。」