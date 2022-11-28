想考駕照報名駕訓班，通常要花費上萬元，不過這並非唯一的途經。一名網友翻出過去統計，發現不到2成的人透過自學考取駕照，好奇汽車駕照該如何自學，結果釣出老司機分享自學駕照的經驗，當年只花2000元就順利考取駕照。

一名網友在PTT八卦板發文，最近家人在駕訓班學開車，恰好發現考題答案「汽車駕照可以自學」，只要申請學習證照，自學3個月後就能報考，不過2017年統計，能自學考取駕照的人卻不到2成，讓他好奇是否有鄉民是自學考照的。

就有一名老司機回文分享，十年前自己滿18歲申請到學習駕照後，由爸爸開車帶他去練車，了解汽車操作方式，「從那天起只要跟家人出門，車都是我在開的」，他也提醒拿學習駕照在開車時，副駕要有一位有駕照的人陪同，另外還有上路時間、地區的限制。滿三個月後再去駕訓班，花了2千買兩堂課，學習路考的科目，隔天借車去監理站路考一次就過關，認為「拿學習駕照考駕照很省錢」。

也有網友跟著補充，「跟我差不多，買時數練場地主要是練倒S，其他都太簡單」、「就是跟駕訓班花錢買時數借場地練習熟悉」、「（筆試）考試全靠網路題庫」、「好像有個2小時安全講習時數」。

交通部公路總局高雄市區監理所官網指出，學習駕駛時段：每日除7時至9時、17時至19時禁止行駛外，其他時段如無特殊規定，均得使用之。