蚵仔煎是許多台灣人熟悉的經典美食，不過一名網友控訴，近日他到苗栗某漁港吃快炒時，店家竟端上一盤蛋、粉漿、蚵仔都沒熟的蚵仔煎，反映後老闆還說「蚵仔煎沒人在吃熟的」。貼文一出引發熱議。

當事店家回應蚵仔煎本來就不能煎得太熟。（中視新聞）

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當天他們一行人在某間快炒店點了蚵仔煎，取餐後卻發現完全沒熟，私下跟店家反映，結果老闆不但沒有道歉，反而大聲取笑說，「蚵仔煎沒人在吃熟的」，讓他們吃得整個嘴巴都是蚵仔的腥味；就連隔壁桌的蝦子也是沒有煮熟，搞得人家完全不敢吃下肚。

對此，許多人紛紛回應，「這會烙賽吧」、「蚵仔煎的蚵仔本來就應該是熟的，不然就去吃生蠔就好了啊」、「沒熟蚵仔、沒熟的蛋，加沒熟的粉漿，真的有點噁了」、「我家養蚵，再新鮮也不敢吃沒熟的…不新鮮的更可怕」。

有不少老饕指出，其實腥味跟蚵仔熟不熟沒什麼關係，「有腥味大部份是不新鮮造成，新鮮的蚵仔不會有腥味」、「腥味跟熟不熟關係不大，是不新鮮了才會腥」；也有不少在地人發現雷店的地點就是龍鳳漁港，「這裡好像是龍鳳漁港的樣子噢」、「龍鳳漁港！不意外啊」。

據《中視新聞》報導，當事店家回應，當時是客人吃完才向他們反映，如果提早說就可以幫忙客製化，蚵仔煎若煎得太熟會縮水、變成小小的，「蚵仔煎不能這樣煮啦，他不知道」。