桃園市中壢區本月25日上午6時許，一名女同學在中山東路三段公車站牌前搭公車上學，不料，人還沒上車，司機卻突然關門，導致女學生雨傘及包包被車門夾住，遭公車拖行約10公尺後跌倒受傷，家屬氣炸提告。

據了解，李姓女學生（18歲），25日上午6時許在中壢區中山東路三段的仁美站公車站牌前，搭乘中壢客運準備上學，女學生由後門欲上車，未料車門卻突然關閉，夾到李女雨傘及包包，李女立即拍打車身，還是遭公車拖行10公尺後跌倒受傷，造成左側前臂挫傷、手腳撕裂傷。

中壢警分局表示，女學生家屬已向中壢警分局仁愛派出所報案、提出傷害告訴；桃園客運公司也深表歉意，強調未來將會加強司機有關乘客上下車SOP的教育訓練，注意確認車內外狀況，也會盡快與李姓女學生家屬協調相關理賠事宜。

對此，桃園市府交通局表示，經查桃園客運公車司機行經中壢區該站牌處，未注意該女學生從後門上車隨即關門，造成女生手提物遭車門夾住，女生拉著被公車拖著跑約7秒鐘，由於司機未注意民眾上下車安全導致乘客受傷，交通局會整理相關資料移請警方依道路交通安全管理處罰開單舉發。