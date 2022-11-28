九合一選舉落下帷幕，本屆新北市議員有不少首次參選的新秀成功進入議會，不過由三重蘆洲所組成的第四選區在這次選舉中，絕大多數首次參選的新人候選人都陣亡，僅有顏蔚慈成功突圍出線；她認為這次選情冷，無法讓年輕人站出來投票，在普遍投票率不高的情況下選得很艱辛，未來進議會後希望首先推動青年以及友善校園方面的議題。

身為第四選區唯一成功突圍的新秀，顏蔚慈坦言這次選戰不僅要面臨投票率低落的窘境，新北市長侯友宜的高聲望以及大環境所造成的逆風，也是身為民進黨新人候選人所要面對的最大阻礙，最終票數開出來只贏落選頭、國民黨推出的新人林鼎超約2000票，相當驚險，直言要感謝市民的支持，自己在拜票時也感觸很深。

針對未來進入議會首先關注的議題，顏蔚慈表示自己未來在各領域都會監督政府施政，不過她希望在青年議題以及友善校園的部分做出貢獻；她表示，未來希望市政府能投入更多資源鼓勵青年進行公共參與，希望移植在桃園市政府擔任青年局長的經驗到新北市。

顏蔚慈指出，過去在桃園市府服務時，雖然大學並非隸屬市政府，但仍可以透過市府單位來投入資源輔導、協助校方、學生擴大對公共參與的推行，這是她觀察到現今新北市府較為欠缺的部份，未來想要加強推動。

針對青年議題，顏蔚慈則希望從青年創業、新創的部分下手，鼓勵年輕人透過新創來協助傳統產業、地方創生、青農進行升級與發展，並為地方帶來更多就業機會；另外對於友善校園部分，也希望協助校園引入更多的專職人員來分擔教師的行政作業壓力，並且投入資源多設正職輔導教師來照顧師生的身心健康。

顏蔚慈表示，現今師生都普遍承受來自各方的心理壓力，教師可能是受到教學環境的不友善、教學、行政作業繁重所產生的壓力而喘不過氣來，學生則是網路世代與同儕之間的比較、競爭，或是來自課業、社交與對職涯發展的迷惘所帶來的壓力，未來希望新北市府能重視關於建構友善校園、健康校園的部分。