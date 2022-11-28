2022年即將結束，台灣麒麟午後の紅茶與日本同步推出「幸福遞送感謝瓶」限定包裝，罐身穿上經典迪士尼角色或專屬插畫包裝，印上大大的「Thank You！」字樣，意在感謝自己一年的辛苦，並針對不同對象給予對應的祝福語，全套共有15款，即日起陸續於各大通路暖心登場。

午後の紅茶以比擬現沖的手法，依照不同的茶葉研發不同製法，讓全系列飲品能保留完整茶香。台灣麒麟董事長上田隆史表示：「這次與日本同步推出的『午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝』，正是希望藉由遞送飲料的一個小動作，享受甜蜜滋味、分享暖心祝福，說不出口的話，就讓午後の紅茶為你傳遞心意，讓彼此距離更靠近，人與人之間的關係更緊密。」

「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」再度攜手迪士尼人氣角色，全系列5種飲品各推出3款感謝瓶限定包裝，不用擔心感激的話語不好意思說出口。「奶茶」限定瓶以米奇米妮、小飛象、小熊維尼與小豬屹耳為包裝；米奇米妮、唐老鴨、小木偶的「無糖紅茶」限定瓶，搭配直球對決的告白語句，最適合送給心愛的戀人；「微糖奶茶」限定瓶推出唐老鴨、愛麗絲、101忠狗的包裝，印上成雙成對的人氣角色，以表達對方帶來的所有珍貴陪伴時光；「原味紅茶」及「檸檬紅茶」搭配文青質感畫風，不管是親子、伴侶、好友的情境，都能一一獻上祝福。全系列共15款，與日本同步推出。