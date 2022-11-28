阮劇團今年歲末封箱感謝祭將自12月9日至25日演出18場，今天由市長黃敏惠、嘉邑城隍廟董事長賴永川、阮劇團藝術總監汪兆謙帶領劇團成員到城隍廟參拜，黃敏惠肯定阮劇團與城隍廟不遺餘力推廣嘉義豐富的歷史人文。

黃敏惠市長表示，國定古蹟嘉邑城隍廟是嘉義人的信仰中心，長期支持及推廣教育藝文活動，阮劇團是非常優秀的劇團，長期在地蹲點產出精采的創作，嘉義市政府與阮劇團攜手透過地方創生計畫，跨界合作，讓宗教民俗與文化藝術能量加乘。

黃敏惠市長特別預告，12月嘉義市熱鬧滾滾，有阮劇團「2022歲末封箱感謝祭─預備備！Chill!」共演出18場戲劇；12月10、11日嘉義市花海生活節將在玉山路舉辦；第30屆嘉義市國際管樂節12月16日將開幕，12月17日有踩街及變換隊形的大型晚會。

賴永川表示，城隍廟今年贊助阮劇團在地耕耘，就是支持阮劇團培育年輕人，推展在地藝文，未來也將繼續挹注，希望促進嘉義市的藝文能量蓬勃發展。

汪兆謙表示，阮劇團用「歲末封箱感謝祭」來感謝觀眾及嘉邑城隍廟對在地藝文的支持，支持青少年參與以及嘉義在地藝文發展，12月9日至25日在文創園區新嘉義座演出18場，演出場次及相關資訊可洽詢阮劇團臉書粉專。