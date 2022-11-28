29歲登山女神曾格爾介入陳姓男子的婚姻，遭岳姓正宮提告並求償200萬元，士林地院28日首度開庭，雙方均委由律師出庭，岳女的律師指述，陳男已坦承在三二行館發生性行為，而曾女委任律師則稱，雙方沒發生性行為，陳是為了討好妻子才會做出不實陳述，曾女當時並不知道陳男已婚。

正宮岳女的律師主張，去年11月8日曾格爾曾到陳的家中吃飯，當時曾女已經知道陳與她是夫妻，卻仍在今年8月與陳一同入住北投三二行館，事後還使用簡訊，掩蓋兩人發生性行為的事實。

岳女的律師更指出，陳已坦承他與曾格爾發生關係，曾得知陳要出國，更以臉書傳訊説「你要去哪裡？」、「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我，這2年真的好累」。

但曾格爾的律師則反駁，陳男為了討好老婆，才會做出不實的陳述，否認兩人有發生關係，同意陳男出庭作證，打算駁斥岳女透過手機連結到先生的iPad與曾女對話的證據，法官諭知2023年2月6日開庭審理。