「打開米盒子的秘密」穀倉活動讓小朋友們培養惜食之心。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

小朋友在沁涼的泉水裡第一次嘗試摸蜆，有小魚小蝦陪伴，玩的不亦樂乎。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

小朋友們運用友善耕作的米穀粉，製作美味米鬆餅，完成下午茶點心。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

每到寒假，不少家長都會傷腦筋要幫小朋友安排各種活動，讓家裡的寶貝們有地方放電，不會虛擲光陰。宜蘭力麗威斯汀度假酒店與員山鄉百大青農認證的「八十佃穀倉」攜手合作，推出三天二夜的「小小米達人」活動，由專業在地青農及飯店小管家全程帶領孩子探索生態秘境、體驗小農日常，並在DIY的過程中體現友善環境共好生活。3天2夜專案可入住豪華客房2晚，每日成人早餐2客、兒童早餐1客，專案價23500元，12月20日前預訂享9折早鳥優惠價21150元。

「小小米達人」活動第1天規劃為「打開米盒子的秘密」，由老師帶領認識米的成長史，體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，培養惜食之心，並讓小朋友透過實際操作米包裝機器，製作專屬的白米。另有探索生態，小朋友可認識田野生態、古厝水井、青蛙及飛鳥，幸運時也許能遇見在山上盤旋的老鷹先生。

第2天規劃為「農遊體驗之旅」，老師帶領小朋友身入田中撿拾福壽螺，並有摸蜆初體驗；下午則來到大湖湧泉區感受自然景觀及沁入心脾的乾淨溪水，還可在烘焙教室製作美味可口的米鬆餅。

第3天活動為「親子手作日」，家長與小孩共同參與，一同手炒香草玄米，除了提升親子默契外，也能讓小朋友從中獲致手作成就感；搭配香草可調配自己喜歡的口味，每人可獲贈兩份茶包作為紀念回憶。

「小小米達人」冬令營年齡限制為5到12歲孩童，活動3天全程由飯店管家陪伴，定時回傳小朋友活動照片、影片，讓父母安心。親子除了在國際酒店歡度假期，小朋友有機會走進最自然原始的環境，體驗一日小小農夫，更能從活動中學習自我獨立與團體生活，留下難忘回憶。活動將開放兩梯次，分別為2023年1月30日至2月1日，及 2023年2月7日至2月9日。