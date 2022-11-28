根據台電低度用電資料顯示，六都各行政區新建餘屋待售住宅宅數排行，第一名是桃園市龜山區的3,583戶，過去長年空置率偏高的淡水區，新建餘屋僅排行第七名，第二名至四名分別為北屯、中壢、桃園區，新建餘屋前四名就有三個位於桃園。

統計顯示，擁有A7重劃區的龜山區新建餘屋是全台唯一超過3,000戶的行政區，新北的板橋及淡水，桃園市的桃園區、中壢區，以及台中市的北屯、南屯區，也都有2,000～2,500戶的新建餘屋，主要多因近年新興重劃區推案量大、進入完工高峰期，且自用或出租比例較低所致。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，景氣若暢旺時新建餘屋並不會對市場產生影響，不過一旦景氣反轉後，區域的新建餘屋可能會對房市產生壓抑。

這幾年新興的重劃區推案大增，對比早期開發區域的老舊市容，重劃區成為這幾年的房市亮點，尤其雙北市入住的門檻較高，吸引部份首購與換屋族群往新北甚至桃園的重劃區移動，也推升重劃區的房價走揚，建商看好在重劃區不斷購地推案，不過一旦景氣反轉，重劃區的新房子與未來新推案也都會造成壓力。

劃區在景氣大好時往往成為房市指標，但相對景氣修正時，區域因為房價漲多且潛在供給量大，可能建商在賣、投資客也在賣，區域內還有須多空地未來可能推案，一旦景氣確定反轉時，恐怕就會進入修正的陣痛期。