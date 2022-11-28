賄選花招層出不窮，福建連江地檢署近期查出連江縣北竿鄉某縣議員候選人涉嫌賄賂大學生搭機返鄉投票，連江檢方也會同多地檢察官，前往台灣本島、連江等地執行搜索，帶回16名證人、被告，訊後2名候選人家屬遭羈押，候選人10萬元交保，12名大學生訊後飭回。

連江地檢署檢察長黃元冠接獲有候選人向大學生賄選情資，近期指示主任檢察官廖晟哲調查，後續指揮基隆市調查站、馬祖調查站、航業處基隆調查站、台北市調查處、 連江縣警察局、內政部移民署北區事務大隊連江縣查緝隊偵辦，並在選前一天確認涉嫌收賄大學生均有陸續搭機抵達馬祖。

檢方隨後也跨島執行搜索，前往某大學馬祖校區行政人員辦公室、候選人辦公室搜索，並帶回涉案人士，分別交叉比對台馬二地供詞。

檢方指出，某縣議員候選人女兒、某鄉代候選人外甥均涉犯投票行賄罪，罪嫌重大，聲請羈押獲准，某縣議員候選人則諭知10萬元交保。

檢方表示，本署從選前4個月起即持續結合連江縣政府各局處以及中央駐馬各機關資源，寄送法律宣導信、在機場設公告嚇阻、親自跨島到府查訪戶口等方式，提醒鄉親切勿觸法，並廣開受理檢舉管道，鼓勵民眾見義勇為，任何影響馬祖選舉公平性的不法行為，終將無所遁形。