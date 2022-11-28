活動除體驗金線蓮栽植外，還可參與森林療癒五感體驗。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處輔導「阿里山原住民農林業生產合作社」發展林下經濟，品項包括蜂產品、段木香菇及金線蓮等林下良品好物，為讓林業經濟更有溫度，嘉義林管處與阿里山原民合作聯合推出長達9個月的「土匪從良─樂活當金主」活動，讓民眾親自種植金線蓮後，還可以在地體驗採收樂趣。

嘉義林管處將於12月11日與阿里山原住民農林業生產合作社在土匪山林業園區舉辦「土匪從良─樂活當金主」金線蓮栽植體驗活動。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處指出，目前輔導阿里山山區聚落發展林下經濟已逐具規模，所生產的森林好物已建立林下良品品牌，產值亦有亮眼成績，而位於阿里山公路旁的土匪山海拔800公尺，溫度適宜、生態豐富，環境適合台灣金線蓮生長，2019年林管處輔導成立阿里山林業生產合作社後，就積極發展金線蓮微型產業，以綠竹取代常用的塑膠容器培植金線蓮，發展成生態體驗手作文創商品，成品甚至可做為景觀植物。

林業生產合作社使用綠竹栽培金線蓮，讓台灣金線蓮成為手作文創商品。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

合作社經過2年多的投入，為擴大金線蓮產量、產值，培力部落青年與農友，與林管處將在12月11日推出首波「土匪從良─樂活當金主」活動，將在土匪山林業園區「種金」，以認養方式供有意參與的民眾親自體驗種植珍貴台灣金線蓮。

待明年2023年5月6日再推「探金」活動，邀曾參與種金的金主們，親身照料所栽種的金線蓮，感受金線蓮成長茁壯的喜悅與期盼，並品嘗金線蓮健康茶飲、在地風味饗宴，最後安排明年9月9日採收金線蓮，讓金主們來趟收穫滿滿的挖「金」之旅，整個活動期程前後長達9個月。