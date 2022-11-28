台糖中興加油站於今年9月19日傍晚因站內工作人員操作不當，誤觸油槽連通泵浦開關，造成約4公秉的95無鉛汽油溢漏流至站外排水溝，順著排水溝流至下游約300公尺處碰到火星，導致台東市中興路二段及豐年路口排水溝冒出猛烈火花，經台東縣環保局人員確定汙染已完成清除，並無汙染到周遭土壤，並要求業者確實做好相關防護與平時訓練工作，請民眾安心。

環保局指出，此一事件發生後，縣長饒慶鈴相當關心，為確認汙染物是否有污染地表以下，於日前針對台糖中興加油站進行站區及周邊環境汙染查證作業，查證結果發現除了儲槽區土壤氣體數值有明顯上下浮動外，周遭土壤檢測數值均低於法規標準以下，並無汙染到周遭土壤。

據加油站業者說明，儲槽區周圍有裝設地下護槽，再配合相關檢測結果，判斷汙染物應受到護槽攔截未向外擴散，請民眾可以放心。

環保局提醒，已督促業者能夠加強落實相關防護工作，做好員工在職訓練及設備定期維護，以維持台東土壤及地下水的好品質。