鄒承恩（左起）、程予希、黃采儀、阮橋本、鄭人碩出席公視人生劇展《狗仔杜賓》首映記者會。（公視提供）

鄭人碩（右）、黃采儀出席公視人生劇展《狗仔杜賓》首映記者會。（公視提供）

鄒承恩、程予希出席公視人生劇展《狗仔杜賓》首映記者會。（公視提供）

鄭人碩飾演從報社攝影轉職徵信社調查員的狗仔。（公視提供）

鄭人碩與小薰穩定交往多年，小薰2020年底曾透露帶男友回部落殺「平安豬」，被解讀是好事將近，鄭人碩28日與鄒承恩、程予希、黃采儀、阮橋本等演員出席公視人生劇展《狗仔杜賓》首映會，他被追問婚事進度時解釋，那次「殺豬」只是部落習俗，要讓祖靈、親戚朋友知道他們正在穩定交往，強調「並不是訂婚的意思，不要放大了」！

至於是否很快會再「殺豬」（傳喜訊）？鄭人碩笑答：「看緣分，希望豬不要冤枉死啦！要死得有意義！」意指自己也希望可以繼續攜手走下去。被問將來再辦喜事要殺幾隻豬？他笑回「要看男方的能力」，直言兩人現在都還在打拚！他透露最近軋兩部戲，都在忙拍戲，「她好像也在忙，通常我在拍戲狀態就不會那麼常見面」，坦言今年工作很忙，還滿幸福的。

《狗仔杜賓》從去年底拍到今年初殺青，鄭人碩飾演的「杜賓」是個流浪徵信社調查員，從報社攝影記者離職，兼差接案專門跟拍人外遇出軌，不過他對拍攝過程大多處在失憶狀態，坦言最近記性不太好，因為這段期間又接了好幾部戲，「我已經又進入好幾個角色，都忘光了！」他甚至以為這是自己第一次演人生劇展，一度說直言滿介意這件事，「覺得奇怪，為什麼大家都不想找我演人生劇展，難道是我不適合小螢幕嗎？」結果講完後，大家才發現他5年前已演過人生劇展《AR盜夢事件》，他只好尷尬自嘲：「應該是不太好的回憶，所以我選擇忘記！」

鄭人碩認為自己在拍攝時「情緒是相當壓抑的」，第一次演出「攝影記者退下來的狗仔」，他為這角色的專業狀態做大量功課，拍攝前大量閱覽社會報導、節目，也觀察記者工作內容，還去找過「曾經拍過我，有認識的」狗仔朋友，把這些元素拼湊出角色需要的樣貌。他表示，希望打破大眾對「狗仔」這職業的既定印象。他認為「狗仔工作雖有爭議，但他們本身也是血肉之軀、是有人性的」，坦言「杜賓是有正義感，想藉自己力量，對社會事件有所揭露跟影響」。阮橋本則爆料敬業的他為了這部戲，拍攝期竟然就直接住在基隆不回家。

鄭人碩與黃采儀劇中飾演愛侶，兩人10年前就認識，差點在一部電影中合作，最後姊弟沒演成，私下變好朋友，黃采儀笑說，當聽到導演邀他演出，「我心裡喊Yes！」，沒想到兩人第一次合作就有親密戲碼，她還開玩笑說「謝謝導演」。一場鄭人碩營救黃采儀的戲，最後兩人抱頭痛哭，鄭人碩形容「大爆發的戲」，「應該是我從影以來最猛烈的宣洩」。

鄒承恩飾演政治明星，與鄭人碩有一場天台上的激烈對手戲，是導演李彥旻口中難度最高的「魔鬼場」，劇中鄭人碩上前拳毆、撲倒鄒承恩，沒想到鄒承恩一個踉蹌，最後兩人都拍到掛彩。

劇中飾演熱血新聞工作者與女主播的程予希，第一次與導演討論劇本，李彥旻稱「被她嚇到，沒想到她這麼直接」，但心中也暗讚「對！我就是要妳這個樣子」，劇中程予希不管氣場、狀態，「就是翊珊的樣子」。片中程予希有場被告白的戲，但她也表示，私下其實偏被動，但如果不喜歡對方「遇到告白我會直接拒絕」。

鋼鐵爸（阮橋本）剛競選新北市議員落選，笑說自己打死都不再選了，被問會不會乾脆選里長？「我連戶長都當不上了，還當里長！我們家小事不用我做主，大事我也做不了主」。劇中他跟鄭人碩有一場喬事起衝突的戲，他說自己不認識政治人物、沒有請託喬事經驗，本業是殯葬業的他笑說：「喬冰庫、禮堂、火葬場、靈車才是我的專長！」