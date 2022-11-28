世界盃進行到小組賽第2輪階段，各支球隊所展現出來的團隊實力，球迷大多略知一二。根據《Daily Star》報導，近期有位自稱「時空旅人」的TikTok（抖音）用戶@worldcuptimetraveller，過去曾經正確預測了2020年歐洲國家盃的結果，2天前他再次穿越時空，預見了本屆世界盃決賽的結果，將會是「森巴軍團」巴西擊敗衛冕軍法國，拿下隊史第6座世界盃冠軍。

早在2021年，@worldcuptimetraveller就曾經分享了歐洲國家盃決賽未來的電視轉播畫面，顯示義大利最終以2比1擊敗英格蘭拿下冠軍。但很糗的是，義大利確實是擊敗英格蘭沒錯，不過「藍衣軍團」是靠著PK大戰，才以1比1（PK 3:2）贏得了隊史第2座歐國盃冠軍，但總而言之，@worldcuptimetraveller還是準確命中決賽對戰組合及勝果。

12月18日舉行的世界盃決賽，@worldcuptimetraveller也來參一腳，他再度分享了未來的電視轉播畫面，巴西靠著馬基紐斯（Marquinhos）以及小組賽首戰梅開二度的李察里森（Richarlison）進球，以2比1的比數擊敗法國奪下冠軍，這段貼文至今已經累積180萬人次按讚。

只是有眼尖的網友抓包，@worldcuptimetraveller用的是24日巴西首戰，李察里森進球時的慶祝片段，當場戳破@worldcuptimetraveller自稱「時空旅人」的謊言，不過巴西及法國在小組賽中保持著不敗之身，世界盃前奪冠賠率最低的2支隊伍，確實很可能在決賽中相遇。