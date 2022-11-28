勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞與獲獎的寧茂企業代表合影。(中彰投分署提供)

勞動部勞動力發展署「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」揭曉，中彰投分署轄內企業也獲得肯定，其中，寧茂企業公司榮獲中小型企業類績優單位獎殊榮；私立祐鼎勝居家式服務類長照服務機構居家服務督導賴基傑，則是獲得績優單位人員獎。

獲得中小型企業類績優單位獎的寧茂企業股份有限公司，主要從事交流馬達變頻器、輔助控制器、客戶訂製品的研發製造與銷售服務，曾榮獲工業界最高榮耀「工業精銳獎」，該公司員工數160人，其中中高齡員工就有43名，該公司強調，也因次特別重視友善職場環境。

寧茂企業指出，公司為保障中高齡員工安全，在硬體設備上於出貨區安裝易施力真空搬運機、在檢驗區及產線配置放大鏡，並定期進行環境監測等改善措施。同時推動勞工健康保護四大計畫，邀請專業醫師及護理師定期到場提供諮詢服務。

獲得個人獎的賴基傑也是私立毓得社會福利基金會總督導、台中市香柏木健康關懷協會執行長，他說，為減輕長照照顧者的壓力並提升受照顧者的生活品質，積極與弘光科技大學合作導入如步態練習支撐帶、預防跌倒輔具學步車等「生活自立支援」創新模式，透過職務再設計研發輔具，並以陪伴員方式促進住民健康，成功翻轉照顧概念。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，為鼓勵及肯定事業單位及從業人員重視中高齡及高齡人力運用議題，勞動力發展署引導單位善用中高齡及高齡人力，營造友善職場；中彰投分署今年以來已輔導300家次、協助216家企業建構友善職場，未來期盼藉由企業、勞工與政府相輔相成，打造友善中高齡者及高齡者的職場環境氛圍。