疫情指揮中心今（28）日宣布，將自12月10日起取消入境人數限制。外界關注港澳自由行有無可能於近期宣布開放，陸委會對此重申，將依循序漸進、維持與港澳間有序健康交流原則，並考量目前措施實施情形，持續滾動調整，適時對外公布。

港澳觀光團已於日前開放來台，但由於先前設有入境人數限制，因此尚未開放人數占大宗的港澳自由行。如今，政府宣布將取消入境人數限制，外界也關注港澳自由行何時放行。

陸委會以書面回覆本報查詢時表示，目前港澳居民可來台對象已涵括所有持有效居留證、探親、商務活動、學生、白領應聘、宗教活動、團體觀光及其他經專案許可者。

有關是否進一步開放港澳自由行，陸委會指出，會配合疫情指揮中心最新防疫規範，在國家安全與整體利益之最大前提下，依循序漸進、維持與港澳間有序健康交流原則，並考量目前措施實施情形，持續滾動調整，適時對外公布。

對於是否進一步開放陸港澳籍人士來台，陸委會說明，目前國內已進入防疫正常生活階段，政府於9月29日起陸續放寬陸港澳籍人士來台探親、人道探視、海空運駐點服務等，並自11月7日起再次調整放寬陸籍研修生、港澳人士來台就業、宗教研修、團客觀光等措施。

陸委會續指，未來將兼顧國內經濟發展、中國大陸內部疫情變化及防控作為等因素，並審酌兩岸互動情勢，持續滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，以確保國家安全及民眾權益。