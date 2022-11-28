愛狗的潘慧如籌備4年的寵物旅館終於即將正式開幕。（林淑娟攝）

潘慧如籌備4年、開在大直的寵物旅館「3天2夜」即將於12月1日正式開幕，28日舉辦開幕活動，賀客盈門，談及籌備、裝潢過程中遇到種種超乎她預期的困難與阻礙，她忍不住哭了，坦言過程中「想要放棄、崩潰太多次，幾乎每個階段都在哭」，因此很感謝過程中願意幫助她的人，「不然我就真的要去賣血了！」

愛狗的潘慧如籌備4年的寵物旅館終於即將正式開幕。（林淑娟攝）

潘慧如透露，原本她天真以為300萬預算就可以搞定這件事，不料至今還沒結算就已經燒了500多萬，幸好包括三菱重工空調光冷氣就贊助她100多萬，其他包括地板、系統櫃、窗簾、智能燈、監視器、沙發、淨水器、除濕機、吸塵器、洗衣機、保全系統等都有熱情廠商贊助，連木工工程都是好友鍾瑶請從事這行業的妹妹幫忙，總共讓她至少省了300萬，「本來這些都是談未來新家的贊助，變成都贊助店面了，以後新家交屋後我就只有地板，要搭帳篷了啦！」不過每個月至少40萬起跳的租金、人事開銷還是讓她頗有壓力，直言需要好好賺錢才行，「但我本來就是想為老犬做點事，想透過這家店傳達包括節育等正確觀念，這是無價的！」

美女主播李佳玲是潘慧如寵物旅館裡的專業褓母。（林淑娟攝）

「3天2夜」寵物旅館提供寵物安親、住宿以及寵物美容SPA，旅館除了照護一般年輕犬之外，還提供老犬照護、喘息服務，並針對12歲以上老犬推出9折的敬老優惠，算是全台寵物旅館老犬特殊服務的創舉。她招募的寵物美容師、寵物褓母都經嚴格篩選、具有寵物專業技能，且跟她理念相同，支付的薪水也應該是業界最高，除了有獸醫助理，其中一位寵物褓母居然是政大新聞系畢業、有碩士學位甚至考過訓練師執照的前中視主播李佳玲。

潘慧如也透露前陣子裝潢期間，有一次見到兩隻可愛的狗，她就跟著狗狗一路玩到主人面前，抬頭一看，赫然發現狗主人竟然是住在附近的「綜藝大哥大」張菲！

7年前潘慧如照顧自己生病老犬Baby，自覺寵物相關知識不足，開始進修寵物專業課程，獲得藝人第一位取得寵物照護員認證的殊榮；之後又陸續進修寵物行為訓練、T Touch、寵物甜點課程，更在2年前，花了超過半年時間上完200小時的課，取得特定寵物業專業人員資格。今年7月，因為從收容所認養回來的毛孩樂樂，氣管塌陷導致呼吸困難休克，後來選擇安樂的方式讓她離開，才讓潘慧如下定決心，要開設一家可以照顧生病老犬的寵物旅館。「我原本已經放棄，直到樂樂過世，我抱著她要去火化時流著兩行眼淚，承諾『我一定要為你們老犬做些什麼事』，結果幫她做完告別式兩天後就馬上找到這家店面！」

潘慧如說，樂樂到生病後期，幾乎沒有寵物旅館願意收留，她明白生病老犬照顧上需要大量人力，也知道老犬問題容易造成消費糾紛，但是飼主其實只是要一個願意好好的照顧家中老小孩的地方，讓飼主喘息一下；她也相信明事理的飼主，只要有一個地方願意用心照顧他們，一定可以諒解任何突發狀況的發生。』

寵物旅館設計到裝修總共花了4個月的時間，潘慧如說，開店要忙的事情、要學的東西真的好多，每天有回不完的訊息跟處理不完的事，還有買不完的物品，除此之外還要拍戲，真的是忙到焦頭爛額。但是看著旅館跟美容SPA一點一滴建構完成，還滿有成就感的，才知道原來自己有這麼多的潛力可以做這麼多事。只是看著戶頭的錢，快速減少，就會開始慌張，很怕未來開店之後沒有毛孩光顧。