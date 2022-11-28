針對壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》獲批准聘英國御用大律師Tim Owen作為代表。根據鳳凰網引述香港特首李家超28日表示，就《香港國安法》案件有海外律師參案，特區政府建議提請全國人大常委會釋法。

黎智英因被指控違反《香港國安法》一案即將在12月1日開審。近日有關他聘請英國御用大律師Tim Owen打官司的消息，在香港社會引發輿論討論。

稍早大陸全國人大常委譚耀宗則表示，外國律師不應該參與國安案件審訊，這樣是扭曲了立法原意，人大常委會有權釋法。