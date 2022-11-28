九合一選舉民進黨大敗，館長陳之漢在直播時痛罵民進黨，「民進黨後面這些人就是黑道」，民進黨滿嘴抗中保台，滿嘴謊言，糟蹋年輕人的未來！館長還提到，蔡英文曾當面說，館長罵得有道理的話，會虛心改變。館長怒批「虛偽」，「我講的妳改了嗎？還叫網軍K我！修理我的企業」。

館長陳之漢在直播時說，早就說民進黨黑道治國，已經講一年了，結果民進黨這次敗選，館長怒嗆「請你們下跪道歉好不好？你們也不會道歉！」

館長不滿說，民進黨滿嘴謊言，滿嘴抗中保台，糟蹋年輕人的未來，沒有通過任何一條稅法抑制房價租金。2019年這麼多立委答應訂立「囤房稅」，2年了，這是年輕人的居住正義和未來，如果連居住的地方都沒有，年輕人還會相信民進黨嗎？

館長強調，年輕人走在路上被砍被殺，他的粉絲活活在超商被刺死，台灣就是犯罪、詐騙的天堂，法律不修不改，民進黨繼續輸下去！

館長怒嗆民進黨不做事、不負責、不要臉，天怒人怨，現在還有選票真是奇蹟，8年來蔡政府答應的事情有哪一項做到？居住正義？司法改革？物價、房價漲幾倍？

館長還提到，黑幫盛行，內政部長、警政署長在做什麼？開88槍2萬元交保是什麼法律？

館長還說，蔡英文曾當面說，館長罵得有道理的話，會虛心改變。館長批「虛偽」，「我講的妳改了嗎？還叫網軍K我！修理我的企業」。

館長狂噴，「民進黨後面這些人就是黑道，館長的槍擊案跟他們有百分之一千的關係」，「警政高層內部有人也是這樣透露，館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦，選完了嘛，我可以講了吧？出來面對！」