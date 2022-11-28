今年55歲的舞蹈老師張勝豐在演藝圈相當有名，他曾為許多歌壇天王天后編舞，合作對象有鍾漢良、 周慧敏，以及 徐懷鈺、 孫燕姿、 王心凌、 楊丞琳、 S.H.E等歌手，其中他獲蔡依林青睞，多張唱片都有合作；去年他爆料罹患阿茲海默症被親哥關進療養院半年，不料今（28）日突在臉書發文表示：「我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」，並放出與經紀公司的對話記錄，此文一出引起許多人的擔憂。

張勝豐今（28）日突在臉書發文：「這影片應該會是我生前最後一個錄影的側拍了，我走了之後，它應該不會被公布於世，就讓我們把它當作是我生前的最後一個紀錄吧」，他向經紀人喊話，感謝對方的賞識，直呼「等了將近二、三十年，你就是我一直在期待著的那位伯樂，感謝你很用心的幫我規劃了我的演藝事業，你是我在這個圈子裡面將近二十幾年來，難得看到做事情最積極的一位經紀人，在這二十天裡面可以說是我人生中最快樂的一段時光」。

張勝豐公開對話記錄。（來源／bruce9855 chang youtube）

接著張勝豐突然提到另外一位「特助」，直言對方「他極盡能力的詆毀我，任意的顛倒是非，把事實扭曲成了謊言，把假象捏造成真相，奪走了我的希望，毀滅了我最後的夢想」他坦言自己無力招架，面對攻擊遍體鱗傷，悲痛表示：「我已經被傷到生無可戀了，我決定要走了，要離開這個傷心的人世間，但是我有一個未完成的心願，已經進行到一半的自傳，希望在我死了之後，能夠幫我完成好嗎？」

有網友指控張勝豐欠債（左），張勝豐控訴公司特助（右）（圖／截自facebook）

張勝豐在個人YouTube頻道發布聊天記錄的影片，嚴詞指控特助「我的冤魂會陪著你一起度過你的一輩子」，留言區有網友指控他欠債300萬，並貼出張勝豐拿著借貸聲明的照片，不過該張聲明尚未確認真假，張勝豐本人也未有回應。

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