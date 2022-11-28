邢泰釗指示全國檢方持續進行選舉查察。（最高檢提供）

今年地方公職人員九合一選舉，已於上周六結束，最高檢統計，九合一選舉全國檢察機關受理妨害選舉案件5286件、被告8702人，已起訴219件、186人，檢察總長邢泰釗28日指示全國檢察機關，選舉投票雖暫告一段落，但選舉查察「沒有底線、沒有上限、沒有時限」，要求檢察機關向上溯源、擴大追查，並對以不法手段當選者，提起當選無效之訴。

邢泰釗指示全國各檢察機關，對於偵辦中案件，仍持續向上溯源、繼續追查其人流、金流，不因投票結束而鬆懈，並為防制不法之候選人或樁腳，以「後謝」方式進行賄選，查察賄選於選後仍持續進行，決不讓任何賄選犯行，於選後有機可乘。

邢泰釗強調，由於後續還有各縣市議會正副議長、鄉（鎮、市）民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉，仍應嚴密查察。對於以不法手段當選之人，如證據充足，盡速完備相關證據，主動向法院提起當選無效之訴，以彰顯政府查察賄選不法之決心。

最高檢表示，今年九合一選舉，截至11月28日上午10時止，受理妨害選舉刑事案件5286件、8702人(含偵案1372件、他案3914件)，其中賄選3756件、5948人；暴力237件、226人；其他類型1293件、2528人。共起訴219件、186人，緩起訴12件、130人。所有妨害選舉案件，檢察機關不論選前、選後，均堅持「沒有底線、沒有上限、沒有時限」原則，只要查證明確，絕對依法究辦。