今年蛋價隨著蛋荒持續上漲，一直到10月初蛋價才首降2元，但民眾在末端採購的蛋價依舊居高不下，農委會主委陳吉仲上周才說自己承諾要解決的是蛋荒而非蛋價，今(28)日卻改口要竭盡一切穩定價格，加上選後傳出內閣要改組，陳吉仲的前後不一遭疑是為爭取高位而改變態度。

今年初蛋荒導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋首次調降2元，產地價與批發價分別從每台斤降至40.5元和50元，但各家飼料大廠在11月起陸續調漲0.5元，民眾購買的雞蛋價格仍居高不下。

陳吉仲今日在立法院經濟委員會表示，從今年3月的每天供應10.8萬箱，到現在已經有12萬箱，以一箱200顆來算就是2400萬顆，供應量絕對充足，再來飼料已經不會再持續上漲，會有回穩趨勢。

陳吉仲說，現在產蛋率已從6成多提升到7成2，只要產蛋率提升、單位成本下降，並透過產銷供需，蛋價才有機會回穩，農委會勢必窮盡一切方法穩定蛋價，包括繼續爭取營業稅減免到12月底。另除了釋放舊米當飼料米外，目前種植的硬質玉米也會從3萬公頃擴大到明年的5萬公頃。

面對本次民進黨的慘重選情，蘇貞昌遭黨內跨越派系要求下台以擔負政治責任，但黨內人士透露，陳吉仲將和蘇一同退下，陳吉仲從解決蛋荒而非蛋價到改口要穩定價格僅不到1周，不少人質疑是九合一選後為爭取官位而改變態度，但陳吉仲僅強調自己的去留不重要，未進一步透露去向。

有專家表示，基於黨內的不滿情緒，蘇揆會退下大致已成定局，陳吉仲雖可能與蘇同退，但畢竟陳的借調時間尚未期滿，加上過去護航府院政策有功，有個位置給他並不意外。