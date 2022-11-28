泰山（1218）經營權之爭看似按兵不動，但暗潮仍洶湧，市場派龍邦持續加碼持股，28日公告旗下保勝投資從8月24日至11月28日，共投下3.13億元，以每股均價36.91元，購入泰山8,504張。

累積保勝投資持股泰山達到9.8％，如果加上母公司持股32.36％，合計龍邦集團持股泰山已拉高到42.16％，正式突破4成大關，泰山公司派將有苦戰要打。

以龍邦為首的市場派節節進逼，泰山公司派芒刺在背。10月底市場一度盛傳龍邦擬透過所掌握的1席泰山獨董，於今年底前發動召開股東臨時會，提前開戰爭奪泰山經營權。

不過據了解，泰山去年12月才剛改選，按董事任期3年，下次改選要等2年後。龍邦雖然可以透過獨董發動召開股臨會方式提前開戰，但金管會8月已宣布「光洋科條款」，限縮獨董召開股東會的權限，正等待立法院最後修法通過，龍邦如果透過獨董召開股臨會，可能會有挑戰公權力的嫌疑，龍邦評估後決定先按兵不動。根據泰山公告，親市場派的泰山獨董杜英達已經表態不會發動股東臨時會。

泰山經營爭奪戰看似熄火，但實際上仍暗潮洶湧。因為龍邦鴨子划水，持續敲進泰山股票，目前累積持股已拉高到42.16％，市場人士推測，不排除龍邦如果一路買到持股超過5成，掌握過半的絕對優勢，如此一來，依照證交法173條，只要直接向經濟部報備即可變更經營權，避開改選決戰。

泰山近期股價持續受到經營權之爭的消息牽動，10月底隨市場派發動股臨會的傳聞發酵，泰山股價從35元附近最高衝上45.1元，拉出一波近三成的漲幅。之後因獨董表態不發動股臨會，泰山股價走軟，11月初回到38元，之後上沖下洗。

今天泰山終場股價上漲0.8元、收在43.4元，短短兩周又拉出一波近兩成的漲幅，顯示市場派的加碼意志相當堅決，只要股價一拉回就加碼。

而泰山詹家開枝散葉，合計家族成員及友好人士，傳公司派整體持股將近4成。由於兩大陣營持股都相當高，泰山流通在外股數已相當有限，戰情持續緊繃。