全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX宣佈申請破產，導致比特幣價格在過去幾日內大跳水，投入大量財政於比特幣的薩國政府立即遭到財政困難，而薩國的解決之道是向中國求援，但專家警告，「天下沒有免費的午餐」，中國的投資將伴隨許多風險。

據《德國之聲》報導，「不確定」可能是最適合形容薩爾瓦多現況的形容詞。薩爾瓦多於2021年將比特幣作為法定貨幣，並將該國的一大部分財政儲備投入其中。中美洲財政研究所（ICEFI）薩爾瓦多經濟學家卡斯塔內達（Ricardo Castaneda）說，「很遺憾的，如果有人詢問比特幣投資規模的訊息，得到的答案要麼是信息不存在，要麼是信息保密。」

薩爾瓦多於2021年將比特幣作為法定貨幣，並將該國的一大部分財政儲備投入其中，外界完全無法知曉其投資規模。（圖／路透）

他表示，目前只能用總統的推文來估算薩爾瓦多的比特幣投資金額。根據薩國總統布克爾（Nayib Bukele）所公佈的信息，薩爾瓦多的比特幣總投資額約為1.2億美元。

隨著全球加密貨幣貶值以及國際市場信任度下降，薩爾瓦總統布克爾的比特幣戰略受到部分人質疑，薩國也面臨新的經濟困境。薩爾瓦多國家發展基金會（FUND）主任、透明國際駐薩爾瓦多代表法比安（Roberto Rubio Fabian）表示：「當國際市場看到財政赤字有多高，無法支付開銷以及債務快速積累 時，他們會變得更謹慎，認為你存在高風險。」

報導說，明年1月薩爾瓦多必須支付6.67億美元國家債務以攤銷歐元債券。該國副總統烏略亞（Felix Ullo）在西班牙馬德里的一場活動上表示：「中國提出要購買我們所有的債務，但我們需要謹慎行事。」數天後薩國總統布克爾和中國駐薩國大使歐箭虹在聖薩爾瓦多的一場活動上證實，兩國政府有意啟動自由貿易協定談判。

薩爾瓦多在2018年與台灣斷交，表露出與全球第2大經濟體中國建立更緊密聯繫的意願。中國為薩爾瓦多提供多項援助項目，包括援助建設國家圖書館、體育場和淨水廠。

儘管與中國的聯盟可能成為薩爾瓦多經濟的救生索，但專家一致認為，這樣的協議可能帶來多重風險。德國全球和區域研究中心（GIGA）研究員雷德爾（Desiree Reder）雷德爾表示，「天下沒有免費的午餐」，薩爾瓦多可能會看到基礎設施的一些好處，但中國會想要獲取回報。經濟學家卡斯塔內達也質疑與中國訂立自由貿易協定是否是一筆好交易，他認為薩爾瓦多將會蒙受損失。

專家也質疑薩爾瓦多能提供多少實質益處，特別是它的戰略地位無法與巴西或巴拿馬等國家相提並論。專家們也指出，中國正逐漸加深與拉丁美洲的關係，打破該地區數十年來對美國的依賴，這可能是北京的主要動機。