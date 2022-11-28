目標是突破隊史16強紀錄的「藍武士」日本，首戰成功逆襲強權德國後，卻意外遭到哥斯大黎加毒手，雖然目前仍暫居小組第2，不過日本最後一輪的對手將是實力強大的西班牙，晉級之路面臨大危機。日本對哥國一戰大幅變動先發陣容，被外界認為是落敗主因，日本總教練森保一在記者會上表示，並不後悔自己的選擇。

面對小組賽的最弱對手哥斯大黎加，日本仍複製首戰對陣德國的勝利方程式，半場結束雙方0比0收場，森保一果然在比賽後段打出進攻牌，不過加強侵略性的情況下，卻讓三中衛的後防留下破綻，日本1次清球失誤，讓哥斯大黎加踢出了本場首次射正，便「一發入魂」拿下比賽勝利。

此戰日本先發前場除了鎌田大地外全遭換下，接替上陣的山根視來、守田英正、相馬勇紀、上田綺世及堂安律皆是生涯首度入選世界盃，而且只有堂安律有出賽紀錄，其他4人在首戰是作壁上觀的。對此森保一並不後悔撤換先發的決定，「從第三方的角度來看，我們可能做得不夠好，結果不是我們想要的。但是和德國及哥斯大黎加的比賽，都是激烈且高強度的戰鬥，接下來還得碰上小組第一的西班牙，我認為做出這樣（更換5位先發）的選擇是可以增加獲勝的機率，最終卻失敗了。」森保一認為要贏下比賽，改變陣容是日本必須得做的事，同時也希望日本打出效果之後，外界再做出評價。

針對比賽內容，森保一補充說道，「我認為球隊進攻流暢度很好，且沒有給對手太多機會，如果我們能在下半場控制好球權並成功進球，情況就會不一樣，但很不幸給對手抓住了一次機會。」同時森保一也向球隊信心喊話，「德國和西班牙都是具有世界盃冠軍經驗的球隊，我很尊重西班牙，但我們戰勝了德國，日本仍有獲勝的機會，所以我們應該積極備戰，帶著自信迎接挑戰。」