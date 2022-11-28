這次九合一的地方選舉，民進黨慘敗，國民黨在北台灣一舉贏得北北基桃竹苗等縣市首長。不過，前AIT理事主席卜睿哲表示，在即將來到的2024年大選，國民黨依然面臨挑戰；而前AIT台北辦事處處長包道格認為，這一結果似乎意味著國民黨向民進黨發出了信號，「要求他們更加務實」。

根據《中評網》報導，前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯學會高級研究員卜睿哲認為，此次屬於地方選舉，現在推測對兩岸關係的影響還為時過早，對於2024年1月的總統大選，國民黨仍面臨挑戰。

而前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長、現任卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格則說，國民黨在政策方面沒有提出太多新方案，而是在他們具有傳統優勢的地方政府舞台上發揮作用，這一結果似乎向民進黨發出了信號，要求他們更加務實。

史汀生中心東亞項目共同主任孫韻分析，地方選舉與總統大選差別很大。民進黨一直強調的「抗中」，在地方選舉中影響不大。再加上對經濟、疫情政策，民眾頗有微詞，難免出現人心思變的局面。