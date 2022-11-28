由微生物學家阿倫皮克(Jean-Marie Alempic)所率領的科學團隊近日發現，距今長達4.8萬年的病毒有復活跡象，它們深鎖在西伯利亞的永凍土層，隨著全球暖化衝擊，這些種類被歸類為「潘多拉病毒（pandoravirus type）」恐對人類世界構成新一波威脅。

據科學雜誌《新科學人》(New Scientist)23日文章，北半球有四分之一地層下方為永凍土，全球暖化情形日趨嚴重，永凍土層不可避免的釋出深埋百萬年的有機微生物，其中包含大量溫室氣體二氧化碳及甲烷，進一步使氣候變遷加劇。研究人員遠赴西伯利亞地區採集樣本，加以識別並復活了13種病毒，便以「甦醒」來形容這些被發現的傳染性病原體未來恐引發災難。

這些復活病毒不過是生活在土壤或水中的單細胞斑點，但實際放入活變形蟲中發現，他們具有相當活性能侵入細胞後進行複製，而大多被歸類為「潘多拉」（pandoravirus）系列。其中最年輕的來自冷凍了2.7萬年的猛獁象糞便樣本，歷史最久遠、距離約4.85萬年則來自俄羅斯聯邦國薩哈(Yakutia)約16米湖底；其他像是還從西伯利亞灰狼(Canis lupus)的胃中分離出兩種新病毒，分別是小豆狼瘡病毒（Pacmanvirus lupus）和潘多拉狼瘡病毒（Pandoravirus lupus）。

阿倫皮克的團隊早於2014年就曾復活3萬年歷史的病毒，同樣屬於潘多拉品種，此次最新發現的病源可追溯至48,500年前，堪稱學界新的里程碑。