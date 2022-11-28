九合一選戰落幕，綠營慘敗後蔡英文辭黨主席，蘇貞昌暫時留任閣揆，選後布局牽動各界關注。媒體人韋安就分享了他所聽聞的3位綠營要角未來可能動向，他指出，前立法院長蘇嘉全有可能接任民進黨主席，行政院長蘇貞昌可能戰2024總統大選，前副總統陳建仁則已被宣告提前出局。

根據《自由時報》報導，派系人士指出，補選後的新任黨主席牽涉總統及立委、不分區立委等提名，預期會面臨諸多折衝，有志2024者不太適合接任，各派系要找出一個有足夠高度、份量的人扛下重擔並不容易，後續還必須廣納平衡各派系意見，黨內須就適當人選所需要的條件好好討論。

黨內人士也說，各派系大頭都可能推派人選競逐黨主席補選，包含蘇嘉全、陳建仁、前黨主席卓榮泰及將卸任的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人都被點名。但陳建仁黨齡尚淺；蘇嘉全被認為延續蔡英文意志，其他派系未必會接受；而三位縣市長和選舉大敗綁在一起，無論推出誰，恐都會引發雜音。

知情人士則說，現在被點名的人不見得有意願，表態的也不見得適合擔任黨主席，在週三推派代理黨主席後，預期情勢會逐漸明朗，2024總統大選馬上就要開打，論資歷、輩份，由歷任黨主席中推舉一人重掌民進黨，也許是一步不錯的棋。

韋安今(28日)在臉書發文，簡短點出：「剛聽說，蘇嘉全可能接黨主席，蘇貞昌可能戰2024，陳建仁已出局了。」

蘇貞昌一向被外界認為選總統的雄心未熄。陳建仁本次九合一選舉則擔任台北市長候選人陳時中的榮譽主委，多次同框站台力挺，也曾在桃園市長輔選時說出「天主說要幫助鄭運鵬」，之後兩人都以十幾萬票大敗，原本被點名有望角逐2024大位的陳建仁，前景可能因此收到一定衝擊。