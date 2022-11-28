烏克蘭戰爭持續9個月，烏軍的武器與裝備大多是美國和北約盟國所提供，原本供應給烏克蘭的廉價傳統砲彈與炸彈庫存正在縮減，隨著戰爭的持續，似乎只能給威力更大，但價格也更高的先進彈藥。路透社報導，據消息人士稱，波音公司正提議供應烏克蘭「地面發射小直徑炸彈」(GLSDB)，它是制式多管火箭彈之一，可由M270(MLRS)、M142「海馬斯 」(HIMLRS)火箭發射系統所射擊，其射程160公里。

美國最早提供烏克蘭的重型武器是M777牽引式榴砲，當然也必須搭配大量的155公釐砲彈，由於戰況持續，155砲彈的消耗量極大，美國陸軍自己都出現庫存短缺的問題。五角大廈官員告訴記者，現在只能指望加快製造砲彈的效率，可能必須委託民間國防承包商來幫忙生產(目前只在政府兵工廠生產)。

GLSDB火箭彈由GBU-39小直徑炸彈與M26火箭結合而成。(圖/波音)

一份文件指出，美國國防部正在計畫將一種小直徑空用炸彈GBU-39，加裝M26火箭引擎，成為海馬斯可發射的火箭彈，這就是GLSDB。由於GBU-39 小直徑炸彈和 M26 火箭段，在美國武器庫中有大量庫存，只要能完成改裝，烏克蘭在短期內將不缺火彈彈。

官員解釋，GBU-39 原本是戰機攜掛的滑翔型炸彈，曾經大量應用在阿富汗戰場。然而美國從阿富汗撤軍後，留下了大量可用的GBU-39，但是它們不容易與烏克蘭現役戰機配合使用，而且烏克蘭也未掌握戰場制空權。因此把它們改裝成火箭彈，由戰果輝煌的海馬斯火箭系統來投放，可以維持住烏克蘭的遠程打擊火力。

不過這種混血式火箭彈，目前僅有波音工廠能夠生產，至少需要6家供應商加快零件和服務，才能快速量產GLSDB 。

儘管美國拒絕提供烏克蘭297 公里射程的陸軍打擊飛彈( ATACMS)，但 GLSDB 的射程也比目前的傳統彈種要長，達到150公里。這歸因於GBU-39本身的滑翔能力，將使烏克蘭能夠擊中有價值的軍事目標，或是破壞俄羅斯佔領區腹地。