海基會今（28）日舉行顧問會議，針對「2023國際經濟情勢與台商因應之道」進行討論。有顧問認為，全球經濟缺乏成長動能、全球產能過剩機率高，美歐國家通膨仍嚴重，明年全球經濟並不樂觀，台商宜保守看待自身投資行為。

據官方發布的新聞稿，針對國際經濟情勢，顧問認為，台灣與世界其他國家相較通膨壓力較小，經濟表現較亞洲其他國家相對較好，但經濟成長也有趨緩之勢，面對國際經濟變局、產能過剩隱憂以及半導體產業庫存去化需要時間，預期不看好明年上半年景氣。

顧問建議，台商宜保守看待自身投資行為，降低地緣政治風險、融入盟友供應鏈、提早因應淨零趨勢，把握減碳商機。

也有顧問指出，疫情開始後，通貨膨脹從成本推動轉變成需求拉動，美國10月通膨雖降至7.7％，還是很高，尤其美國的勞動市場減少1％、約260萬勞動力，造成工資上漲，同時房價及房租持續上漲，油價不穩定，美國的通膨還會持續一陣子，利率也持續在高檔，會影響到歐洲、中國大陸等國家。

顧問提醒，除持續升息外，糧食、能源等推升通膨螺旋上升，造成經濟衰退。美元指數屢創新高，如果2023年美元仍持續強勢，雖對出口有利，卻促使進口成本上揚，部分高債務國家發生金融危機的機率攀升。

中國大陸部分，顧問認為，中國大陸內外經營環境的不確定性在提升中，是企業必須留意的風險。包括頻繁的封城造成經濟衝擊，中共利用權力分配資源，而非使用市場機制解決，顯見未來中國大陸將走回社會主義路線，期望透過包含供銷社、共同富裕、大食堂等作法來解決貧富不均的問題。而此種左傾的「中國式現代化」存在隱憂，一方面可能導致「尋租」問題的惡化，另一方面因恐將產生「租值消散」現象，例如排隊所造成的消耗與無效率。

至於台商未來發展，顧問建議可關注兩個商機。首先是數位經濟，鑒於新冠疫情改變人類生活習慣，大量使用行動支付，各國積極建置資訊中心，帶動雲端服務高速成長，未來5年也將持續成長。其次是淨零碳排的商機，美中最大共識即為低碳，兩岸產業交流合作仍密集進行，且逐漸聚焦在數位經濟和淨零碳排，台商可提早因應相關趨勢，尋找發展契機。

海基會秘書長詹志宏強調，海基會配合政府鼓勵台商回台投資，過去2年陸續邀請台商走訪台灣各個縣市，了解當地投資環境，也尋找商機，受到台商高度肯定，目前已投資或正在洽談中的有10幾個案例。無論是訊息提供，還是掌握投資機會與轉型所需的技術資源，海基會將持續貼近台商的需求，提供各項資訊與服務。