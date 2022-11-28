台積電美國亞利桑那州廠預計12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關注，有媒體認為台灣人才正被掏空。台積電表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這疑慮。

隨著亞利桑那州廠廠房已經部分完工，接下來將為遷入第一批用於半導體製造的尖端設備做好準備，預計2024年量產，台積電傳出外派工程師包機陸續飛往美國。有媒體指出，台灣人才正在被掏空，恐導致台灣在國際的競爭過程中快速流失人才。

台積電強調，國內外每個新廠都有短期外派工程師，而且外派人數跟台積電員工數比起來很有限。此外，赴美的人也包含之前在台灣受訓的美國員工。

台積電來台受訓的美國員工超過600人，在台受訓時間長達12至18個月，將是台積電亞利桑那州廠重要種子員工，未來將持續在美國當地徵才。

宏碁集團創辦人施振榮曾經長期擔任台積電董事，今天透過智榮基金會發布新聞稿，針對台積電赴美投資提出看法。他表示，台積電的核心技術基礎在台灣，未來也會繼續在台灣擴大投資晶圓製造產能及先進技術研發，赴海外投資反而有助擴展在全球的影響力。（編輯：楊蘭軒）1111128