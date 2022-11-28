美女主播張齡予外型甜美，憑藉流利口條圈粉無數，她與黑羚創辦商務中心執行長林子揚(Ryan)交往三年，期間時常被拍到同框畫面，直到今年5月20才公開宣布結婚與懷孕的好消息，近日張齡予誕下寶寶，正是需要靜養的時候卻發現剖腹傷口裂開，她以自己的經驗提醒大家要慢慢照顧傷口。

張齡予今日發文以3點提醒剖腹產孕婦，出院一週還是要注意「1.一週不洗澡只擦澡，避免傷口進水。2.不做任何可能拉扯傷口的動作，再小都不要，因為有可能外層傷口看似沒裂開，深層的裂開了，畢竟有七層傷口。3.至少再一週之後、再去綁骨盆綁身體，保險一點，理由同上。（不是說醫生要求要盡量壓住傷口的束腹帶喔！我說的是「額外的」，不要誤會，請聽醫囑！）」。

她表示自己的剖腹產傷口比較大且位置低，傷口比一般人更容易崩開，結果產後不幸裂開、感染，診所無法處理，只能轉到大醫院，住院後每天需要打三次強效抗生素，且傷口看似只有一公分寬，實際上卻破好幾層，「其中一層化膿部分大，要把所有傷口、重新拆開、清創、再重新縫合。目前就是用紗布塞進傷口吸膿，很痛喔。清創重新縫合再等傷口好，等於再一次剖腹產，從打脊椎止痛開始，一切重來一次。」

她透露29日將進行第二次手術，因還要繼續擠奶，所以痛苦加倍，自嘲「等於要生兩次的意思」，並感謝先生一邊要送母乳給小孩喝，一邊還要趕回醫院照顧她，許多好友也送上安慰。