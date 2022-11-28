裕融企業（9941）繼旗下法人金融公司－新鑫公司於11月16日獲得75億元聯貸後，裕融另一從事消費金融的子公司－裕富數位資融，也簽訂35億元聯貸案，裕融兩家子公司合計獲逾百億元資金挹注，除充實中期營運所需資金，亦可望加速營運成長及轉型。

裕富指出，這次裕富聯貸案主辦銀行為台銀與永豐銀行，參貸銀行有土銀、合庫及農業金庫，5家銀行聯貸總金額達35億元，可見銀行團對裕富於消費金融市場及數位通路的未來成長給出極具潛力的評價。此外，本案另連結多項ESG指標作為授信條件，足見金融市場及裕富均對永續金融抱有高度重視。

裕富前身為裕融企業商品事業處，2016年因應市場多元化及線上化需求，並在裕隆集團金融事業體FaaS（Financing as a Service）的發展理念下，以「提供全方位金融產品與服務」為目的成立，業務主要涵蓋機車、重機及商品先買後付（BNPL）等分期業務。

以機車分期而言，在去年機車分期總市場衰退1.6％的態勢下，裕富數位資融市占率仍逆勢年成長7.1％，以過半之姿穩居市場龍頭。

除機車分期業務，裕富數位資融運用其對商品分期的專業，看準各式消費型產品的龐大市場切入，持續與全台最大的線上外語課程、補教業者、醫美商品及健身課程合作，並為各類型商家量身訂製分期方案，利用多元靈活的融資分期服務創造消費者、商家及裕富共贏的消費情境價值，從而大幅提升其數位商品分期市場滲透率。

去年裕富稅後純益9.73億元，EPS達6.09元。展望未來，裕富表示，將進一步推展跨域合作，把服務延伸至數位科技、數位商務、區塊鏈等新世代數位生態圈，以更多元的服務範疇，落實裕隆金融事業體FaaS發展目標。