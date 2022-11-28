許肇任導演出席殺青酒。（TVBS提供）

金鐘編劇杜政哲出席殺青酒。（TVBS提供）

由林心如擔綱製作人，集結金獎編劇杜政哲、金獎導演許肇任，吳慷仁、鄭元暢等實力派演員參與演出的TVBS重磅大戲《有生之年》，歷經兩個半月拍攝，演員群齊聚一堂歡慶正式殺青。吳慷仁表示：「很幸運可以拍到這部戲，很少有一部戲讓我這麼開心的拍完，這種感覺相當難得、奢侈，非常感恩。」

《有生之年》是一部講述「家庭關係」的劇集，鄭元暢透露自己看劇本的時候就非常感動，藉由角色也看到許多自己和父親之間的影子，「我爸爸非常傳統，一板一眼不愛開玩笑，因此當初演這個角色的時候，有想以我們之間的關係詮釋，但這個角色也讓我得到了許多反思，演完之後想給家人大大擁抱，這部劇就像是寫給家人的一封情書」。

鄭元暢談起第一次與吳慷仁合作，「慷仁很酷，跟我一樣射手座非常合得來，都很人來瘋。」他也分享吳慷仁只要抵達現場就帶著角色，不管是聊天、說話或是私下討論劇本都是，精氣神都已經把角色融入到生活，跟他合作收穫很大。聊起現場拍攝過程，劇中有一場戲是因吳慷仁喝醉而夢到鄭元暢，因為吳慷仁酒量非常不好，演完之後吳慷仁竟然真的醉倒在片場，隔天醒來大家都不見了被丟包，意外符合戲裡的設定，「讓我印象超深」。

《有生之年》是製作人林心如、編劇杜政哲與導演許肇任再次合作，導演許肇任表示：「跟心如、小杜都是老朋友，再合作當然有相當程度信任與熟悉，合作起來沒什麼大問題。」導演許肇任在《有生之年》與吳慷仁已是第三次一同完成作品，導演說：「慷仁演出這個角色是遊刃有餘，他很享受在這個角色，也拿捏很好，拍攝過程中也常常提出個人想法，讓這個角色更立體有趣。」

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