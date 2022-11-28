美女直播主Molly翎熹最初想喚醒民眾對於南投性侵案的關注，以最長的名字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選本屆嘉義市議員，拿下2813票當選。稍早錄製當選感言影片的她，再公開要當議員通訊錄大頭貼的照片，結果被網友讚翻：「這女人太狠了！」

Molly翎熹今（28日）在臉書PO文：「議會今天問我議員通訊錄要放什麼大頭照，大家覺得我選這張怎麼樣？」照片中，她身穿胸前挖空的藍灰色上衣和白色長褲，將好身材展露無遺，雙手正面朝上，指向後方的南投縣政府警察局草屯分局，直接猛踩敏感點。

許多網友都被逗樂，紛紛留言：「夠嗆的背景圖，讚讚」、「笑死，草屯分局超尷尬」、「議會通訊錄會變成嘉義最佳伴手禮」、「瑟瑟發抖ing」、「看到地點直接笑出來」、「注意看，這個議員太狠了....」

Molly翎熹日前在政見發表會上猛攻2年前的南投性侵案，15分鐘的內容講得頭頭是道，加上外型搶眼、身材曼妙，讓網友大為改觀，紛紛留言激賞，果然反映在選票中，以黑馬之姿闖進嘉義市議會。

成功當選後，Molly翎熹為了感謝選民，穿著很有誠意的衣服，拍了一支影片致意：「謝謝大家的支持，讓更多人關注到我出來參選的原因和政見，這也正是民主制度的難得可貴之處，藉由自由選舉，即使是衝撞現有體制、民風的政見，都有可能推動和實現的一天，肩上現在背負者大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家」。