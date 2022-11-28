中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起室外空間、室外場所取消應全程佩戴口罩之規定。不過由於台灣口罩相關規定實施已久，有網友好奇，開放後民眾是否真的敢不戴口罩就走上街頭。對此，許多人紛紛透露，其實現在戴口罩大多是為了美觀。

原PO在PTT以「就問大家解禁後敢不敢不戴口罩？」為題發文表示，疫情3年多來許多民眾已經習慣沒事就戴上口罩，要是看到有人沒戴口罩，通常也都會閃得遠遠的，要是突然室外有一堆人沒戴口罩又遍布在四周，可能會讓人覺得怕怕的，「會不會大家還是戴起口罩，免得被人抱以異樣眼光？」

對此，許多人紛紛回應，「還是會戴吧，喊不戴只是網路上叫爽的，現實生活根本沒什麼聲音，多數人還是會多戴一陣子觀察吧，之後才會漸漸普及」、「先戴一陣子，等旁邊人不戴比較多就不戴」，不過更多人透露其實自己早就沒在戴口罩，「敢啊，為什麼不敢，我現在都只有進店裡才會戴了」、「現在就沒戴了，還等解禁咧，奴隸嗎？」、「當然敢啊，美國誰在跟你戴口罩」。

另外還有不少人指出，其實現在戴口罩的目的並非為了防疫，「我有時候沒刷牙洗臉，口罩出門…懶人」、「沒化妝沒刷牙，口臭不敢不戴」、「肥宅還是要戴免得嚇到別人」。