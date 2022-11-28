國民黨在這次的九合一選舉中大勝，民進黨慘敗退守5縣市，美國台海問題專家郝志堅（Dennis V. Hickey）指出，這表明民進黨強化「抗中」和挑釁的選舉手法是一個錯誤，因為選民厭倦了「武力恫嚇的渲染」！

美國密蘇里州立大學傑出榮休教授郝志堅26日接受《中評社》專訪時指出，2020年大選期間，蔡英文和民進黨非常巧妙地打出了中國威脅這張牌。此舉轉移了公眾對於內部問題的注意力，台灣的內部問題轉移。

郝志堅指出，民進黨在2020年大選中獲勝後，蔡英文和民進黨認為，對大陸採取對抗的做法將確保其在選舉中繼續取得成功，自2020年以來，他們加強了這種做法，事實證明這是一個錯誤。

郝志堅認為，國民黨的候選人關注地方和內部問題，希望緩和兩岸緊張局勢，促進和平與繁榮。結果，民進黨在此次選舉中慘敗。

郝志堅強調，有一個事實是清楚的，就是許多台灣選民已經厭倦了民進黨渲染武力恫嚇的競選策略。