台北市大同區昨（27）日發生一起虐狗事件，有民眾目擊一名男子騎車拖行黑狗至少150公尺，導致狗狗的四肢、背部都是血，後方騎士狂按喇叭對方仍不動於衷，直到騎士自己失控自摔才停止；台北市動保處接獲通報已介入，目前黑狗扣留送醫確認傷勢，詳細情況仍待調查釐清。

據了解，27日下午1時多，有民眾行經北市民權西路，目擊前方男騎士當街騎車拖行黑狗，只見狗狗脖子被繩索套住綁在機車上，一路被拖行至少150公尺，狗狗四肢、背部都是血，目擊民眾狂按喇叭要求男騎士停車，但對方仍無動於衷，繼續拖行小狗，還一度將狗狗夾在護欄邊，最後失控自摔才停止。

事後民眾報警處理並提供相關行車紀錄器影像，目前北市動保處已介入調查，先將黑犬扣留送醫確認傷勢，飼主辯稱是誤將犬隻牽繩繫在油門線上，才造成機車暴衝並拖行黑犬的慘劇，詳細情況仍待調查釐清是否有故意虐待動物行為。