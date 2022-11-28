總統蔡英文2019年出訪專機驚爆夾帶9797條香菸逃稅818萬餘元「國安私菸案」，震驚全國。當時遭起訴列為被告的立委邱議瑩弟弟、前華航空品處副總邱彰信，當時被華航懲處後，降調為總經理室高級專員，後調任總經理室特助。並於2021年5月遭台北地院判刑2年8個月。但據知情人士向《中天新聞網》透露，邱彰信將於12月1日起升任華航「聯合管制處」處長(實屬副總經理級)，掌管飛安重要部門，讓知情人士痛批，華航高層是把人命當兒戲嗎？

全案源於總統蔡英文2019年7月出訪太平洋友邦，而總統專機享國賓禮遇通關免驗行李，出訪團成員會利用通關禮遇在行李夾帶免稅菸品，華航空品處也直接提供免稅菸品價目給總統侍衛官吳宗憲，吳宗憲再提供價目表給出訪團各單位人員開放登記訂購。

訪團成員總共訂購9200條菸，裝成184箱先放在倉庫，待2019年7月22日專機返國時交貨，連同訪團成員機上所購的597條菸，最後將共計9797條菸裝上3輛公用貨車要運走，但因為檢調介入偵辦，菸品在管制門遭台北關查扣，依《菸酒管理法》、《海關緝私條例》扣留至今。

知情人士向《中天新聞網》透露，私菸案爆發後，邱被調整職務、改為非主管職，是因為華航內規規定（有案在身、未定讞前，不能擔任主管）。而一開始，邱被調整職務，但薪資等待遇相差無幾，還算是「暗著來」；但現在則是公然違反公司內規（尚未定讞）、擺明就是要高升他為處長（位階等同副總經理），權力也增加，是扎扎實實的「升官」。

華航內部信件。(圖/知情人士提供《中天新聞網》)

（註：聯合管制處的高階主管大多數是由與飛機實務相關部門的人接任，如機師、機械員、修護單位。職掌如附圖，取自華航官網）

知情人士質疑，邱是業務單位出身，按華航慣例，即使高升，也是調任業務部門，而非像「聯合管制處」這樣攸關飛安的重要部門。因「聯合管制處」的高階主管大多數是由與飛機實務相關部門的人接任，如機師、機械員、修護單位，為何邱在一審是判決有罪後，還可以違反內規、擔任一級主管職務，又是主掌與飛安息息相關、但卻是他根本不熟悉的重要部門！

最後，知情人士不滿痛批，華航高層是把人命當兒戲嗎？