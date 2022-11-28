九合一選舉落幕，民進黨全面潰敗，寫下創黨36年來最慘紀錄，但即使藍營大勝，全黨上下士氣大振，展現空前團結氣氛，但負責操盤的立委傅崐萁仍心掛整個藍營未來大盤，希望全黨部要掉以輕心，持續一鼓作氣贏回執政權，因此今天在臉書以 「贏回二○二四大局不能沒有你， 朱立倫、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康唯有「鐵血同心」才能贏回國家 」為題發表文章，全文如下：

九合一大選，國民黨陣營大獲全勝，國民黨更將北二都台北市、桃園市贏回，全黨氣勢如虹。只是在歡樂的過程，別忘距離二○二四總統大選僅有一年一個月！對於國民黨而言，無論是全黨上下如何再團結，總統大選如何獲勝！最重要的是唯有朱立倫、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康 「鐵血同心」，才能贏回國家。

民進黨二○二二年遭受創黨三十六年來最大慘敗，自古有言「以古為鏡可以知興替 」，且近年國民黨有前車之鑑，藍軍仍不可輕忽過去的失敗的教訓，二○一八年國民黨同樣大獲全勝，但也馬上催出民進黨的危機感，隨後民進黨就在二○二○總統立委大選中大獲全勝。

今年國民黨同樣勝利，面對二○二四大選，國民黨仍必須唯有團結再團結，延續地方縣市長選舉的好成績，也順勢贏回後續的總統及立委大選，否則二○一八及二○二○的歷史恐會再重演在國民黨身上。

台北市、桃園市重回國民黨懷抱，證明黨主席朱立倫徵召張善政、提名蔣萬安慧眼獨具，搶下六都中的二都重要一勝；新北市長侯友宜開出一百十五萬多票、超過百萬票的成績單，大贏民進黨林佳龍；台中市長盧秀燕打破連任魔咒，大贏對手廿七萬票，成為台中市升格後首位連任成功的直轄市長；國民黨到目前為止，最好的、有聲量、民調高的政治人物，當以這四位莫屬！

國民黨當下的挑戰，是如何把二○二二這股熱力化為黨內再生的動能，並延續為二○二四的勝利。人民希望看到的國民黨是更多無私的燃燒，而不是私心爭權。朱立倫、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕等四人，都是當前政壇最有影響力的政治人物，更是國民黨最重要國家資產，唯有團結與擁有四都共十四席縣市長的優勢，擰成一條巨繩，共同為二○二四立委及總統選情衝刺，贏回中華民國。