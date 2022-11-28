沈建宏被讚高爾夫球天才。（達騰娛樂提供）

沈建宏日前接到韓國《TV朝鮮》邀請前往錄製實境節目，他為此緊急找私人教練一對一練習高爾夫球，從「高爾夫球小孩」，到兩天節目錄製結束後升級為「高爾夫球天才」！在語言不通的情況下錄製節目，全程戴著耳機靠翻譯人員來翻譯，沈建宏有點不習慣覺得好辛苦，聊天無法即時回答反應，讓他有了想學好韓文的念頭。

沈建宏說：「第一堂課結束高爾夫球教練Adamer就誇我說肢體協調不錯，讓我信心滿滿！雖然練習的時間不長只有1個半月，但教練的話讓我很安心。」他《決勝的揮拍》殺青後密集減肥瘦了6公斤，這趟到韓國工作結束後放開大吃大喝又胖了2、3公斤回來，沈建宏說：「美食當前無法抗拒！當然要好好的享受炸雞配啤酒放縱一下！」

《TV朝鮮》節目分成兩組PK，第一回合沈建宏與前韓國女團SISTAR成員韶宥（So you）搭檔，另一組是韓國男演員李知勳與李秉憲妹妹韓國藝人李恩熙一組。只練了1個半月球的沈建宏首次下場正式打球，又與偶像So you同一組，讓沈建宏內心小鹿亂撞表面故作鎮定。沈建宏表示：「跟So you一隊真的很緊張，我有跟她說我一直很喜歡SISTAR。她高爾夫球打得很好，讓第一次下場的我更加緊張！打完十幾洞我才回神說天啊！我是誰？我在哪裡？已經打完了嗎！第二回是跟李知勳搭檔，因為已經打了十幾洞，第二回合我熟練很多，整個成績有反轉！最後還有推桿PK很刺激！請大家到時候要收看節目。」

他此趟行程去了8天，4天工作4天私人行程，第一天到達首爾仁川機場馬不停蹄搭了6小時的車到釜山。久未到韓國讓沈建宏十分的興奮地說：「當初拿到節目企劃案時很開心，可以一邊打球一邊吃美食一邊觀光，所以我很快地就答應下來，完全沒有想到我的高爾夫球程度，我只練了1個半月，其他韓國藝人都是練了好多年。只有我是『高爾夫球小孩』小孩等級，但是兩回合比賽下來我得到其他人的誇讚，馬上耀升為『高爾夫球天才』。」

這是沈建宏第3次到韓國工作，除了實境節目拍攝，也安排了拍攝BNT雜誌。結束工作行程後，沈建宏也在首爾到處出走走，看到江南明洞很多品牌店都關了，深感3年的時間受到疫情很大，「我們也重遊了首爾塔、樂天世界、弘大、愛寶樂園等地。當地朋友還幫我安排30歲的慶生會，還到仁川參觀醫美公司，規模讓我大開眼界，回到台灣要繼續好好努力經營我的醫美事業。」

雖與韓國藝人語言不通，4人在節目錄完後彼此追蹤IG保持聯繫，沈建宏熱情邀請大家來台灣玩再一起去打高爾夫球。沈建宏說：「我要好好來學習韓文，希望等他們來時我可以用一些韓文跟他們交談，想開車帶他們遊台灣。」