KY股「疫後解封」及「新南向投資」主題式業績發表會及產業講座，將於12月5日及6日登場，共有台南-KY（5906）6家KY股出席，另大洋-KY（5907）等7家KY股財務業務說明會，將於12月2日起陸續登場。

為使投資大眾聚焦產業發展暨展現第一上市公司（KY股）競爭優勢及能見度，證交所將於12月5日及6日，於證交所資訊展示中心舉辦KY股「疫後解封」及「新南向投資」主題業績發表會及產業講座。

證交所特別邀請台經院研究九所所長譚瑾瑜博士及資深分析師林進南進行專題演講，並邀請6家KY股與會。參與12月5日「疫後解封」主題業績發表會的KY股分別為：

台南-KY為生活產業品牌及銷售通路，業務包括品牌代理開發、生產，通路發展及文創百貨。今年前三季營收12.86億元，年增26.72％，每股稅後盈餘（EPS）1.79元。

佐登-KY為專業美容美體產品領導品牌，全球超過27萬會員、店數近600家，提供從產品研發製造、生活美容SPA、醫學美容等全方位服務。今年10月佐登妮絲城堡於嘉義正式營運，更為集團增添營收成長動能。今年前三季營收19.48億元，EPS為0.51元。

志強-KY致力於代工鞋類產品製造，為全球最大足球鞋代工製造商，客戶包括全球最大運動用品商Adidas、Nike、Puma及新客戶Brooks等。今年前三季營收達137.48億元，年增45.37％，EPS為7.45元。

參與12月6日「新南向投資」主題業績發表會KY股包括：百達-KY以沖壓工業為主的汽車零組件供應商，產品主要為門鎖、座椅及排氣類沖壓件，在新加坡、中國無錫、印尼雅加達及匈牙利皆有生產據點，近年更切入服務型機器人之製造與租賃業務。今年前三季營收10.26億元，年增1.52％，EPS為0.94元。

富林-KY深耕越南多年，為全球各類PVC、PU人造皮革提供者，產品廣泛用於傢俱、皮包箱、車輛、球類及雨衣等，並致力發展具有多功能、強韌性等優點之環保新產品。今年第三季營收約23.17億元，年增16.31％，EPS為4.54元。

全宇生技-KY營運主體位在馬來西亞，是一家集合生技、綠色農業、循環經濟、環保概念及南向先驅之五大核心優勢的微生物運用公司。今年前三季營收達28.21億元，年增85.11％，EPS為5.02元。

另12月2日、7日、12日及19日，有大洋-KY、IKKA-KY、再生-KY、金麗-KY、聯德控股-KY、吉源-KY及凱羿-KY等7家KY股，於證交所辦理財務業務說明會。