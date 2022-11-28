中國疫情持續升溫，市場擔心衝擊經濟與需求，油價周一應聲重挫，紐約指標期油下探今年來新低。市場避險升溫一度帶動美元反彈，但由於日圓漲勢猛烈，美元指數開高走低。

中國疫情升溫之際，更爆發大規模民眾抗爭，包括北京與上海等大城都有反政府的示威活動，投資人不僅擔心經濟與需求疲軟的問題，同時還有地緣政治的疑慮。

紐約指標期油周一最低跌至73.82美元，跌逾3％，創下去年12月27日以來最低，布蘭特期油同步拉回至81.16美元，即將面臨80美元保衛戰。

在需求前景看疲的利空摜壓下，油價最近已連續三周周線收黑，上周周線跌幅更逼近5％。

日產證券研究部主管菊川表示，「除了疫情升溫可能削弱中國能源需求外，市場還關注包括上海等大城爆發民眾抗議嚴格防疫限制帶來的政治動盪，進而加重油市的賣壓。」

江守資產管理公司執行長江守哲指出，「由投資人擔心中國的需求，而產油國仍未有進一步減產的明確訊號，因此油市悲觀氛圍不斷升高。」

江守哲認為，除非OPEC+同意進一步減產，或是美國有回補戰略儲油的動作，不然油價短線可能還會持續探低。

日產證券的菊川也說，OPEC+本周將舉行最新的產能會議，加上西方對俄油設定上限的計畫將會明朗，油價短線難脫震盪格局，紐約期油可能下測70美元支撐。

周一亞洲匯市美元在避險資金買盤進場支撐下開高，但之後由於日圓急漲，美元再度轉弱，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數歐洲匯市報105.39，創3個半月新低價，貶0.5％。

美元對日圓盤中一度下探137.64日圓，重貶1.1％，創8月26日以來最低；對歐元大跌0.8％，報1.0486美元。

此外，基本金屬行情全面走弱，倫敦3個月期銅價大跌2％。