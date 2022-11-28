林則希劇中稍微恢復人性。（三立提供）

三立八點台劇《一家團圓》大渣男林則希不斷使壞，最近終於轉變得更有點人性，自私渣男為了自己小孩竟願意捐肝，跌破不少觀眾眼鏡，被稱這是漂白的第一步，林則希說希望是角色狀態轉換的第一步，因為壞人漂白發聖光不是他的路線，「人會變壞一定有他的原因，就算不做壞事了，他的狀態也不可能變成全白的好人，所以我期待可以變成有戰鬥力的好人，或是暗中幫助好人的黑暗騎士。」

壞人一直演，觀眾早就比他還入戲，他笑說以演員來說不會特別想或不想演壞人，但因為最近這10年他幾乎都是演壞人，之後還是期待能嘗試不同的角色，以免被定型。林則希最想演的就是反英雄，這種角色會貪婪、會自私、會做壞事，有自己的感情故事、會為了愛的人不擇手段，但是遇到不公義的事情也會挺身而出，很像是漫威中的猛毒或是曹操這樣的角色。

之前林則希曾說：「只要為了錢甚麼都可以！」但現在戲份重，連觀眾都關心他身體承受得了，林則希感恩笑說當藝人對他來說是從小的理想跟夢想，現在好不容易走在這條路上了，所以對任何一場戲都會盡力去做，但身體是誠實的，因為10月中他又二度確診，上次跟這次確診都是在拍了三、四天沒回家之後發生，以前他都會催眠自己「熬過今天，明天一定就可以回家好好休息」，但常常拍完今天的份量，緊接著睡一兩小時又要接著出早班，所以現在反而是告訴自己別想太多，有時間就閉著眼睛休息，想太多反而浪費自己的休息時間。

最近身體誠實反映出自己的抵抗力下降所以又確診，雖然身體有點負荷不了了，但還是不會澆熄熱愛表演的心，像是最近在劇中為了自己的孩子擔心，但又怕出面救孩子會被抓去關的掙扎，林則希這樣的劇情是很喜歡的，讓他有機會演出一個壞人但內心還是有良善有愛的一面，但是真的也很考驗演技！

最近歸隊後，被觀眾說胖了，他透露自己其實是很不容易上廁所的體質，所以平常都要吃些保健食品輔助，但因為連續拍好幾天沒時間讓他好好上廁所，導致看起來很水腫。劇中林則希結了4次婚，每次都被打斷惡整，成了真正「結婚達人」，大家也好奇他與何依霈到底真的算完婚了嗎，連林則希都笑說「可以不要再結婚了嗎」，因為每次過程都很慘，如果真的硬要再來一段感情戲的話，他倒是希望是跟王宇婕，因為演這麼久現在回頭看，當初承恩這角色的確是發現曉萍跟自己的價值觀跟處理事情的方法比較合拍的，而且曉萍一定也是還愛著承恩，不願意承恩一錯再錯，當初才選擇同歸於盡，而最早的未婚妻雅婷是則承恩心中永遠最柔軟的一塊，可以因為孩子發展成不一樣的親情。